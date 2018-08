Marta Soares marca nova reunião para decidir futuro do Sporting

Sofia Esteves Teixeira 21 Maio 2018 às 22:53 Facebook

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, afirmou, esta segunda-feira à noite, em Alvalade, que nada foi decidido na reunião que terminou já depois das 22.30 horas.

"Foi uma reunião de reflexão e muita serenidade. Apresentámos à direção do Sporting as nossas propostas, baseadas naquilo que são os interesses dos sócios, e tivemos a oportunidade de ouvir aquilo que a direção tinha para nos dizer. Deixámos agendada uma nova reunião para quinta-feira, à mesma hora, em que se decidirá com objetividade aquilo que mais importa, que é destino do Sporting", revelou.