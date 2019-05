Martim Fernandes lidera Europeu de Vela

JN Hoje às 21:47 Facebook

No primeiro dia do Campeonato Europeu de laser, Martim Fernandes assumiu a liderança na categoria Çaser Radial Open.

O velejador, de apenas 17 anos, aproveitou o vento fraco do primeiro dia de competição e fez uma prova perfeita. Apesar do bom resultado, Martim Fernandes sublinhou que ainda há muito campeonato.

"O resultado está acima das minhas expectativas. Não imaginava estar em primeiro no Europeu no final do primeiro dia, mas estou tranquilo pois não tenho nada a perder e ainda falta muito campeonato", disse.

Na categoria Laser Radial feminino, a velejadora da Malásia Nur Shazrin Mohamad Latif lidera a classificação. Mafalda Pires de Lima, em 52.ª lugar, é a melhor portuguesa.