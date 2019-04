Martino: "Corona é sempre opção"

Hoje às 12:17 Facebook

Dissipadas as dúvidas com a lesão, Gerardo Martino reabre as portas da seleção mexicana ao atacante do F. C. Porto.

O treinador da seleção mexicana, Gerardo Martino, confirmou uma reunião de todo o staff do "Tri" com os homólogos do F. C. Porto e que já tem toda a informação sobre a lesão contraída por Jesus "Tecatito" Corona, que impediu o jogador de integrar a seleção mexicana nos últimos jogos. Martino garante que tudo está esclarecido e que o jogador será considerado para futuras convocatórias "com toda a naturalidade".

"Os médicos viajaram. Reuniram-se com os do F.C. Porto. E já tenho uma informação parcial. Ainda não estive com o médico que foi à reunião, mas sei que o F.C. Porto assumiu o que lhe compete. E Corona estará sempre contemplado", disse Martino, citado pela imprensa mexicana.

Desfeitos os equívocos, que chegaram a criar alguma tensão entre o F. C. Porto e o selecionador mexicano, Corona reentra nos planos do treinador do "Tri" e deverá ser convocado para a Golden Cup, torneio da CONCACAF a disputar em junho próximo.