Mateus fica mais um ano no Boavista

JN Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Mateus vai continuar a vestir a camisola do Boavista na próxima temporada, após ter chegado a acordo com os axadrezados para a renovação do contrato por mais uma época.

O anúncio foi feito pelo clube do Bessa, sendo, assim, certo que o internacional angolano vai continuar à disposição do treinador Lito Vidigal.

Melhor marcador do Boavista em 2018/2019, com sete golos em 34 jogos, Mateus, de 34 anos, foi uma peça importante para os axadrezados alcançarem o objetivo da permanência e para uma reta final de época bastante positiva, pois à entrada para a última jornada, na qual vão defrontar o Marítimo, somam três triunfos consecutivos.