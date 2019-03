Nuno Barbosa Hoje às 22:26 Facebook

O treinador dos axadrezados, Lito Vidigal, voltou a ser expulso e, antes de ir para a bancada, ainda se ajoelhou no relvado, incrédulo com a decisão do árbitro. Depois, quando Mateus carimbou o triunfo sobre o Belenenses SAD, Lito Vidigal foi "amassado" pelos boavisteiros

O internacional angolano Mateus, que deu nome a um caso que continua a agitar o futebol português, foi decisivo na vitória do Boavista sobre o Belenenses SAD, este domingo, no Bessa, com um golo e uma assistência brilhante, de trivela, que Yusupha aproveitou para inaugurar o marcador.

Ao quarto jogo, embora o primeiro a tempo inteiro, Yusupha estreou-se a marcar na presente temporada, dando o melhor seguimento a uma bola metida com mestria por Mateus, a fazer lembrar a arte de Ricardo Quaresma.

Também na segunda parte, Mateus vestiu a pele de herói e ele próprio apontou o segundo golo dos axadrezados, fechando o marcador já em período de descontos, para delírio dos adeptos boavisteiros.

Embora o Belenenses tenha agora a extensão SAD, a verdade é que este duelo é histórico, uma vez que as duas equipas já venceram o campeonato nacional. Na campanha atual, os azuis seguem no sétimo posto, com 38 pontos, enquanto os axadrezados seguem na 13.ª posição, com 29 pontos.

