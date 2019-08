Hoje às 10:13 Facebook

As primeiras imagens do médio colombiano Mateus Uribe, esta manhã de segunda-feira, à saída da porta VIP do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, onde aterrou por volta das 7.30 horas. O jogador seguiu depois para o Estádio do Dragão a fim de fazer exames médicos e assinar contrato com o F. C. Porto válido por quatro anos.