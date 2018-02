JN Hoje às 18:29, atualizado às 19:38 Facebook

Twitter

O encontro entre o Chaves e o Estoril, que terminou com o triunfo (2-0) dos flavienses, ficou marcado pelo susto com Matheus Pereira, que caiu inanimado no relvado.

Já em tempo de descontos, o avançado do Chaves caiu inanimado no relvado após um choque com Mano. As equipas médicas entraram de imediato dentro das quatro linhas, assim como uma ambulância pouco depois.

O autor do segundo golo da equipa da casa foi colocado na maca, com colar cervical, e transportado para o hospital sob aplausos do público.

Após uma paragem de sete minutos, o árbitro do encontro, Rui Oliveira, acabou por dar logo o jogo por finalizado.

Entretanto, o médico do Chaves, João Ribeiro, já fez o ponto da situação.

"Matheus Pereira sofreu um traumatismo craniano na região occipital (nuca), com perda de conhecimento. Assistido de imediato, foi transportado para o Hospital Distrital de Chaves já com sinais vitais em função. Deu entrada nas urgências, onde deve ficar em vigilância, em princípio 24 ou 48 horas, e ser sujeito a um TAC de controlo. Apesar de se esperar uma recuperação rápida, é evidente que vamos ter cuidado com o jogador nos próximos dias".

O clube flaviense também já deixou uma mensagem nas redes sociais.

"A Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD informa que o atleta Matheus Pereira sofreu um traumatismo craniano com perda momentânea de consciência durante a partida com o Estoril. Felizmente, o atleta recuperou os sentidos, foi transportado para o Hospital de Chaves onde realizou uma TAC cerebral e se encontra em observação", pode ler-se.