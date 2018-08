Matheus reclamou por ter ficado de fora e José Peseiro respondeu

JN Hoje às 22:05 Facebook

José Peseiro reagiu à publicação de Matheus Pereira no Twitter, e aproveitou para explicar as características que um jogador do Sporting deve ter dentro de campo.

José Peseiro aproveitou a conferência de imprensa no final do jogo frente ao Moreirense, para responder a Matheus Pereira, que durante a segunda parte do jogo fez uma publicação na sua conta do Twitter a contestar o facto de ter ficado de fora dos 18 escolhidos, em Moreira de Cónegos. "Tem coisas que não dá para entender! Resta torcer da bancada", escreveu o jogador dos leões.

O treinador do emblema de Alvalade disse compreender a insatisfação de Matheus, mas referiu que o extremo não tem cumprido com determinados parâmetros.

"Se está chateado é bom, agora expressá-lo nas redes sociais é que não concordo tanto. Temos jogadores com talento e a tarefa do treinador é ensinar a colocar o talento em campo, com compromisso e determinação. Quando eles não cumprem e não dão essa resposta, podem ficar de fora. Ele e outro qualquer. O Sporting tem um plantel com potencial, o Matheus tem potencial e é uma aposta. Estar no Sporting representa compromisso a par do talento e não é fácil os jogadores aperceberem-se disso. Por vezes até somos chatos de mais para eles. Quando se está no banco tem de se entrar como o Raphinha ou o Jovane Cabral fizeram hoje", afirmou Peseiro, na conferência de imprensa que sucedeu à vitória do Sporting, por 1-3.