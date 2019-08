Matheus Uribe confirmado como reforço dos dragões

Hoje às 13:56, atualizado às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio colombiano Matheus Uribe já é jogador do F. C. Porto, confirmou ao início desta tarde o clube azul e branco através de um comunicado publicado no site oficial. O jogador, de 28 anos, assinou contrato válido por quatro épocas.

O internacional da Colômbia, que representava os mexicanos do Club América, vai vestir a camisola número 16, que até ao final da época passada era envergada pelo capitão Hector Herrera.



Matheus Uribe nasceu em Medellín a 21 de março de 1991 e cresceu na zona de San Cristóbal, despontando na formação do Envigado ao lado de um nome bem conhecido dos adeptos portistas, James Rodríguez.

O salto internacional deu-o aos 19 anos, quando se transferiu para os argentinos do Deportivo Español. Regressou à Colômbia para jogar novamente no clube que o formou, no Deportes Tolima e no Atlético Nacional, pelo qual conquistou os primeiros títulos (Taça da Colômbia, Liga de Abertura, Taça Libertadores e Supertaça Sul-Americana).

Seguiu-se nova experiência no estrangeiro, desta feita, no México pelo América, emblema pelo qual venceu os troféus Liga Abertura de 2018, Taça Clausura de 2019 e o título de Campeão dos Campeões em 2019.

Pela seleção colombiana, destacam-se as presenças do médio no Campeonato do Mundo de 2018 e a Copa América de 2019.

Nas redes sociais, o F. C. Porto partilhou um vídeo com uma mensagem do jogador aos adeptos: "Estou muito contente por chegar ao Porto, estou muito agradecido por esta oportunidade e espero estar à altura do que representa ser deste grande clube. Um abraço".