Mathieu titular frente ao Portimonense

O Sporting recebe, este domingo, o Portimonense em jogo da 24,ª jornada da Liga. Mathieu, que está de regresso após lesão, é a novidade no onze de Marcel Keizer.

Para este encontro, o técnico holandês não pode contar com o castigado Coates e os lesionados Battaglia e Bruno Gaspar. Do lado da equipa de Portimão são três as ausências: Jackson, castigado, e Marcel e Donner, lesionados.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Ilori, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Bas Dost e Diaby

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson e Henrique; Paulinho, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Aylton Boa Morte, Wellington e Bruno Tabata.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de João Capela (Lisboa). O VAR será Bruno Esteves (Setúbal).