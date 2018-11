Matic rejeita papoila devido ao "bombardeamento da Sérvia em 1999"

Ontem às 23:12 Facebook

O sérvio Matic, do Manchester United, rejeitou utilizar a papoila de homenagem aos soldados mortos e feridos na I Guerra Mundial, devido ao "bombardeamento da Sérvia em 1999", explicou o ex-futebolista do Benfica na rede social Instagram.

"Eu simpatizo totalmente com todos aqueles que perderam os seus entes queridos por causa de um conflito, mas a papoila faz lembrar o ataque que eu, pessoalmente, vivi quando era um rapaz assustado de 12 anos, quando fui devastado pelo bombardeamento da Sérvia em 1999", explicou o jogador.

O médio, de 30 anos, recusou-se a entrar em campo com a papoila na deslocação ao terreno do Bournemouth, no sábado, num jogo que terminou com a vitória dos 'red devils' por 2-1, e não vai usá-la no domingo no dérbi com o City, também para a Liga inglesa.

"Embora a tenha usado antes, refleti e não acho justo usar a papoila na minha camisola", acrescentou Matic, referindo que não quis ofender ninguém com esta decisão.

O Reino Unido participou nos bombardeamentos ao país natal, em 1999, quando o Kosovo lutou pela independência contra os países da antiga Jugoslávia, da qual a Sérvia fazia parte.

No Reino Unido, costuma-se utilizar a flor vermelha entre o final de outubro e até ao segundo domingo de novembro, considerado o Dia da Recordação.

A Federação Inglesa de Futebol abriu um inquérito ao comportamento do jogador do Manchester United, clube orientado pelo treinador português José Mourinho e no qual alinha o jovem jogador luso Diogo Dalot.