Mattia Perin já está em Lisboa

Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes italiano desembarcou esta noite quarta-feira no aeroporto de Lisboa. Mattia Perin deverá ser apresentado esta quinta-feira com reforço para a baliza encarnada.

Mattia Perin chega à Luz com contrato para cinco temporadas. A imprensa italiana diz que o jogador terá salário anual líquido de dois milhões de euros.

A transferência deverá andar à volta dos 15 milhões e não envolverá, pelo menos diretamente, o trespasse de qualquer outro jogador. João Ferreira continua a ser negociado pelo dois clubes, para se mudar no sentido inverso, mas num negócio à parte.

Entretanto, na iminente contratação do italiano, o belga Mile Svilar perde espaço no lote de guarda-redes do Benfica e já terá comunicado à SAD que quer sair. Segundo o jornal belga Voetbal24, o guarda-redes de 19 anos pretende relançar a carreira e regressar ao futebol belga, de onde saiu em 2017. Svilar tem contrato com o Benfica até 2022.