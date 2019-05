Mauricio Pochettino: "Estes jogadores são os meus heróis"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:12 Facebook

Após a vitória épica frente ao Ajax, Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, deixou elogios à prestação dos spurs, apelidando os jogadores de "heróis".

"É muito difícil falar, esta emoção é incrível. Obrigado futebol, obrigado a estes rapazes. Estes jogadores são os meus heróis. Disse no ano passado a toda a gente que este grupo de jogadores eram heróis. Eles mostraram isso. A segunda parte foi espantosa. Obrigado. Obrigado aos nossos adeptos. Obrigado a todos os que acreditaram e que nos ajudaram a alcançar este momento incrível. É difícil descrever o que sinto. O jogo frente ao Manchester City e este foram incríveis. Estou tão agradecido por ser treinador. Por ter a oportunidade de jogar a final é espantoso", disse o treinador do final do jogo.

O Tottenham venceu esta quarta-feira, em Amesterdão, o Ajax por 3-2 (3-3 no total da eliminatória), depois de ter estado a perder por 2-0 e assegurou um lugar na final da Liga dos Campeões, com o Liverpool.