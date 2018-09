Maxi e Coates confirmados no Mundial

02 Junho 2018 às 19:29 Facebook

O lateral direito do F. C. Porto e o defesa centra do Sporting estão convocados pelo Uruguai para o Campeonato do Mundo, a disputar na Rússia.

Entre os 23 convocados pelo selecionador Óscar Tabárez estão ainda Cristian Rodríguez (ex-F.C. Porto e ex-Benfica) e Jonathan Urretaviscaya (ex-Benfica). Federico Valverde, Gastón Ramírez e Nicolás Lodeiro foram os três nomes riscados neste sábado.

Convocados:

Guarda-redes - Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Campaña (Independiente) e Martín Silva (Vasco da Gama); Defesas - Maxi Pereira (F.C. Porto), Guillermo Varela (Peñarol), Diego Godín (At. Madrid), Sebastián Coates (Sporting), José María Giménez (At. Madrid), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio); Médios - Nahitam Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Génova), Cristian Rodríguez (Peñarol); Avançados - Christian Stuani (Girona), Edinson Cavani (PSG), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo), Luis Suárez (Barcelona).