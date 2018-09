Mbappé castigado com três jogos de suspensão

JN Hoje às 20:35 Facebook

O internacional francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi castigado pela Liga francesa, esta quarta-feira, com três jogos de suspensão pela expulsão no jogo com o Nimes, no sábado.

Depois de ter visto o cartão vermelho por empurrar um adversário, após um primeiro amarelo por tirar a bola a um adversário antes de um livre, o Comité Disciplinar da Ligue 1 decidiu atribuir-lhe mais dois jogos de suspensão.

Téji Savanier, médio que protagonizou com o jogador do PSG os confrontos no final do jogo de sábado, que terminou 4-2 para os parisienses, vai desfalcar o Nimes durante cinco jogos, numa pena ainda mais dura.

O avançado, de 19 anos, vai falhar a receção ao Saint-Étienne, a deslocação ao Rennes e o jogo em casa com o Reims.

Mbappé, campeão mundial pela França e melhor jogador jovem do Mundial2018, cumpre a segunda pena por uma expulsão, depois de uma outra em fevereiro deste ano.