Mbappé cresceu rodeado de posters de Cristiano Ronaldo

Ana Tulha Ontem às 21:19 Facebook

Twitter

Avançado francês do PSG viu, nesta quarta-feira, o avançado português, ídolo de infância, contribuir de forma decisiva para a derrota dos parisienses no Bernabéu.

Quem olha para Kylian Mbappé hoje, dificilmente o imagina a idolatrar alguém. Afinal, levar o PSG a desembolsar 180 milhões de euros para o "roubar" ao Mónaco é motivo mais que suficiente para garantir lugar cativo no imaginário de uns quantos aspirantes a craques. Mas houve um tempo em que era ele o miúdo que admirava os grandes futebolistas. E um em particular: Cristiano Ronaldo.

"Ele embalou a minha juventude. Tinha posters dele no meu quarto. Era um jogador que eu idolatrava. Tinha um talento inato, mas com todo o trabalho que fez transformou-se numa lenda", chegou a admitir Mbappé, em entrevista. A foto conta o resto da história: o quarto do jovem Mbappé era uma espécie de santuário do internacional português.

Mas os tempos mudam. E no caso de Mbappé mudaram tanto que agora atua no PSG, um dos clubes mais endinheirados da Europa e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a medir forças com... o Real Madrid.

Talvez por isso, o discurso também mudou. "Sou um profissional muito competitivo e tudo o que quero é ganhar, ganhar, ganhar. Por isso, não interessa realmente quem temos à frente, só queremos ganhar. Admirava-o quando era mais novo, mas isso acabou", disse, antes do encontro de anteontem.

Se a admiração passou de vez ou não, não sabemos. Mas lá que defrontar o ídolo, na primeira mão dos oitavos de final da Champions, não lhe deixou grandes recordações parece claro: não só o PSG perdeu 3-1, como foi Cristiano Ronaldo a apontar dois dos golos dos merengues. Com ídolos assim...