Mbaye ainda às ordens de Sérgio Conceição

Na ausência Casillas e por via do condicionamento de Fabiano, o guarda-redes senegalês voltou a ser chamado ao treino da equipa principal do F. C. Porto.

Os dragões continuaram esta sexta-feira a preparar a deslocação ao Funchal, para o jogo da 33.ª e antepenúltima jornada do campeonato, a disputar com o Nacional.

Tal como no treino de quinta-feira, Sérgio Conceição voltou a contar com Mouhamed Mbaye, guarda-redes de 21 anos, da equipa B.

Fabiano mantém o regime de treino integrado condicionado e Casillas encontra-se em casa, a recuperar do enfarte do miocárdio sofrido na semana passada.

O próximo treino do F. C. Porto está agendado para as 10.30 horas de sábado, novamente à porta fechada, no Olival. A partir das 12 horas, o treinador Sérgio Conceição falará em conferência de imprensa sobre o duelo de domingo, marcado para as 17 horas, no Estádio da Madeira.