Mbemba titular no F. C. Porto frente ao Varzim

O F. C. Porto recebe, esta quarta-feira, o Varzim em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga. Mbemba é uma das estreias num onze com onze alterações relativamente ao encontro com o Feirense, a contar para a Liga.

Para o duelo desta quarta-feira, Sérgio Conceição não poderá contar com o lesionado Aboubakar. Do lado do Varzim, os lesionados Jeferson e Nelsinho, também lesionados, não vão a jogo.

Após o encontro com o Chaves, o F. C. Porto está obrigado a ganhar para depender apenas de si para seguir em frente. O Varzim é o atual líder do grupo C, depois ter vencido o Belenenses.

Onze do F. C. Porto: Vaná, João Pedro, Mbemba, Chidozie, Jorge, Otávio, Bazoer, Sérgio Oliveira, Hernâni, Adrián e André Pereira

Onze do Varzim: Emanuel, Payne, Silvério, Agra, Rui Coentrão, Pavlovski, Estrela, J. Amorim, Ruan Teles; Jonathan e Stanley

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas e a arbitragem estará a cargo de João Capela (Lisboa).