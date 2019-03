Médio diagnosticado com gripe A após deixar a seleção espanhola

Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista Fabián Ruiz sofre de gripe A, anunciaram hoje responsáveis da seleção espanhola, com base nos resultados dos exames realizados pelo jogador na segunda-feira, depois de deixar a concentração da equipa.

De acordo com as mesmas fontes, o quadro clínico do jogador, que está internado desde segunda-feira, evolui favoravelmente e o médio deverá mesmo deixar o hospital ainda hoje e seguir para Nápoles, cidade do clube que representa.

Com febre, o jogador teve de abandonar a concentração da seleção espanhola, que iniciou a preparação para os jogos de qualificação para o Europeu de 2020, com a Noruega, no sábado, em Valência, e com Malta, em 26 de março, em La Valetta.

O selecionador espanhol de futebol, Luis Enrique, chamou Saul Níguez, do Atlético Madrid, para substituir Fabián Ruiz.

Campeã europeia em 2008 e 2012, e campeã mundial em 2010, a "Furia Roja" integra o Grupo F de apuramento para o próximo Euro 2020, juntamente com Ilhas Faroé, Malta, Noruega, Roménia e Suécia. Os espanhóis iniciam a qualificação no sábado, com uma receção à Noruega, em Valência, e depois, no dia 26, deslocam-se a Malta.