Médio espanhol Ander Herrera confirma saída do Manchester United

O futebolista internacional espanhol Ander Herrera confirmou, este sábado, que vai deixar o Manchester United no fim da época 2018/19, data em que termina o contrato de cinco anos com o clube inglês.

"Vou recordar cada um dos quase 200 jogos que disputei com esta camisola, porque o facto de ter jogado no melhor clube de Inglaterra foi uma verdadeira honra. Senti-me especial quando os adeptos entoaram o meu nome e quando quiseram que fizesse parte desta história incrível", assinalou Herrera, no Twitter do Manchester United.

O médio espanhol, de 29 anos, foi contratado pela equipa de Manchester ao Athletic Bilbau em 2014 e ajudou os "red devils" a conquistar a Taça de Inglaterra em 2016 e, sob o comando do treinador português José Mourinho, a Liga Europa e Taça da Liga inglesa em 2017, ano em que foi eleito melhor jogador do clube pelos adeptos.