Médio flaviense João Teixeira foi operado de urgência ao apêndice

Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Desportivo de Chaves, João Teixeira, foi operado de urgência a uma apendicite e não joga mais esta época, disse o clube que ocupa o 16.º lugar da I Liga portuguesa de futebol.

"A operação teve lugar no Hospital de Chaves e decorreu sem qualquer complicação. Desejamos a João Teixeira uma rápida recuperação", adiantou o emblema 'azul-grená' numa nota publicada na rede social Facebook.

O português de 25 anos, que soma 13 jogos e um golo ao serviço dos flavienses, foi acompanhado por elementos da SAD e do departamento médico durante a operação e é baixa para o técnico José Mota até ao final da temporada, explicou fonte do clube.

O Desportivo de Chaves, 16.º classificado com 28 pontos, defronta o Nacional, 17.º colocado com 27 pontos, no domingo, às 15:00, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.