Médio francês do Rennes apontado ao Dragão

Dia calmo no bazar do futebol europeu. De França chega a notícia de maior proximidade a Portugal. Segundo o "L'Équipe", o F. C. Porto seduz um médio francês de 22 anos, Léa-Siliki, que se tem destacado no Rennes. E outra, de além-Mancha: Jorge Simão é candidato a treinador do Middlesbrough, da segunda liga inglesa. E mais uma: Nélson Semedo estará em vias de trocar o Barcelona pelo Atlético.

O jornal "L´Équipe" avança esta quinta-feira que o F. C. Porto está a sondar o Rennes para a aquisição do médio James Léa-Siliki, de 22 anos. A mesma fonte diz que os dragões apresentaram uma proposta "superior a cinco milhões de euros".

Léa-Siliki completa 23 anos na próxima quarta-feira. É um médio de transição, esquerdino, que tem contrato com o Rennes até junho de 2021.

Formado nas escolas do PSG, o jogador foi lançado há três anos na "Ligue 1", já no Rennes. A dois anos de finalizar o contrato com o clube bretão, Léa-Siliki está em negociações para renovação, mas também suscita a cobiça de diversos clubes.

Jorge Simão - O "The Telegraph" avança que Jorge Simão foi já entrevistado pelo Middlesbrough e que é um dos cinco candidatos ao cargo de treinador da equipa da segunda liga inglesa. Os outros são Jonathan Woodgate, Slavisa Jokanovic, Mikel Arteta e Paul Heckingbottom.

A confirmar-se uma mudança para Inglaterra, será a primeira experiência de Jorge Simão, de 42 anos, fora de Portugal, onde já treinou Atlético, Mafra, Belenenses, Paços de Ferreira, Chaves, Braga e Boavista.

Nélson Semedo - Aqui ao lado, o jornal AS garante que o defesa internacional português poderá estar de saída do Barcelona, com destino ao Atlético de Madrid.

O lateral de 25 anos, transferido do Benfica para o Barcelona, no verão de 2017, por 32 milhões de euros, poderá ser moeda de troca ou de abate nas negociações de outra transferência entre os dois clubes, mas em sentido contrário, a do atacante internacional francês Antoine Griezmann.

Segundo o mesma fonte, Semedo está muito interessado no trespasse, para relançar a carreira, uma vez que deixou de ser titular indiscutível no Barça, um estatuto que, sempre de acordo com o AS, lhe foi prometido pelo treinador do Atlético, Diego Simeone.

Bétis - Ainda de Espanha, ficou hoje a saber-se que o médio internacional português terá novo treinador no Bétis. O eleito é Joan Francesc Ferrer Sicilia, simplesmente Rubi, como é conhecido o técnico de 49 anos, que deixa o Espanyol qualificado para a Liga Europa.

No Benito Villamarín, Rubi sucederá a Quique Setién. Assinou contrato até junho de 2022.

Portugal - Por cá, o "import-export" também mexe: o lateral direito Paulinho, de 27 anos, deixa o Chaves e muda-se para o AEK, de Atenas, onde encontrará o treinador Miguel Cardoso; Fábio Abreu, atacante do Penafiel, pode estar a caminho do Moreirense; Bruninho, avançado de 30 anos, troca o Mafra pelo Académico de Viseu, o mesmo destino que deverá ter o lateral esquerdo Bruninho, de 28 anos.