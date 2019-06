Médio sul-africano Cafú Pethe assina pelo Famalicão

Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Famalicão, recém-promovido ao principal escalão do futebol português, anunciou, esta tarde, a contratação do médio sul-africano Cafú Phete, de 25 anos, um vínculo válido por três temporadas.

"Estou muito feliz por poder jogar no Famalicão, perante uns adeptos que encheram o estádio o ano passado com uma atmosfera incrível. Espero poder demonstrar a minha qualidade e cumprir os objetivos do clube, para um dia chegar à seleção do meu país", disse o jogador, em declarações ao site oficial do clube.

Formado no Milano United, o médio abandonou a África do Sul em 2014/15, para rumar a Portugal, tendo passado uma temporada no Tourizense, antes de assinar pelo V. Guimarães, tendo alinhado na equipa B esta época.

Já este sábado, o Famalicão tinha anunciado a contratação do extremo Fábio Martins, por empréstimo do Braga.