Médio Uribe a um passo de reforçar meio-campo portista

O internacional colombiano Mateus Uribe, de 28 anos, está muito perto de ser jogador do F. C. Porto. O médio joga nos mexicanos do América e tem uma cláusula de rescisão de 13 milhões de euros.

Os dragões estão no México para finalizar os pormenores do contrato, pois querem inscrever o jogador a tempo, pelo menos, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendada para dia 13 de agosto.

Belenenses: O guarda-redes André Moreira, de 23 anos, rescindiu o vínculo com o Atlético de Madrid e assinou contrato com o Belenenses válido até 2022. O jogador, que já tinha atuado pelos azuis em 2017/18, na época passada esteve emprestado aos ingleses do Aston Villa e ao Feirense.

Santa Clara: O médio brasileiro José Augusto, de 23 anos, chumbou nos exames médicos e já não será jogador dos açorianos. O jogador chegou ao clube há cerca de um mês, mas um problema físico no joelho direito, que já existia aquando da contratação, agravou-se com a pré-época, pelo que o vínculo de três anos fica desfeito e voltará ao Brasil.

AC Milan: O avançado português Rafael Leão, de 20 anos, viajou esta terça-feira para Milão a fim de realizar, amanhã, os exames médicos e oficializar a assinatura de contrato com os rossoneri. A transferência dos franceses do Lille, pelos quais fez 24 jogos e marcou oito golos, para Itália deverá rondar os 35 milhões de euros, com o Sporting a ter direito a um milhão e meio relativo ao mecanismo de solidariedade.

PSG: O médio senegalês Idrissa Gueye, 29 anos, foi anunciado esta terça-feira como reforço do campeão francês, tendo assinado um contrato válido por quatro épocas, até 2023. O jogador representava os ingleses do Everton, treinados pelo português Marco Silva, que terão amealhado cerca de 33 milhões de euros com a transferência.

Wolverhampton: O avançado espanhol Rafa Mir, campeão europeu de sub-21, continua a não fazer parte das opções do treinador Nuno Espírito Santo e foi cedido pelos "Wolves" por empréstimo ao Nottingham Forest, do Championship.