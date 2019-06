Meia-final entre Djokovic e Thiem só termina sábado

JN Hoje às 19:54 Facebook

O adversário de Rafael Nadal na final de Roland Garros apenas será conhecido este sábado, pois a meia-final entre Novak Djokovic e Dominic Thiem foi adiada, quando o jogo já estava a decorrer, devido ao mau tempo.

A partida estava empatada 1-1 e Dominic Thiem liderava o terceiro set, por 3-1, quando o jogo foi interrompido. Antes, o austríaco tinha ganho vantagem ao vencer o primeiro set, por 6-2, mas Novak Djokovic respondeu e empatou no segundo, ganhando por 6-3.

A chuva obrigou à interrupção do encontro, cujo reatamento está agendado para a manhã deste sábado. Até lá, Rafael Nadal, que eliminou Roger Federer, vai ficar sem saber quem irá defrontar na final do torneio francês de terra batida, no domingo.