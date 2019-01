JN Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Meias-finais estão marcadas para 5 e 7 de fevereiro e 2 e 4 de abril.

F. C. Porto, Benfica, Sporting e Braga já sabem quando vão entrar em campo para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O primeiro jogo entre F. C. Porto e Braga terá lugar no Dragão e foi agendado para o dia 5 de fevereiro, terça-feira, às 20.45 horas. O dérbi lisboeta, com o primeiro jogo a ser disputado na Luz, realizar-se-á no dia seguinte, 6, com o pontapé de saída à mesma hora.