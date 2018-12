Membros da claque do Boavista acusados de espancamento

Óscar Queirós Hoje às 20:30 Facebook

O Ministério Público (MP) de Ponta Delgada deduziu acusação contra o líder dos "Panteras Negras" e outros quatro elementos daquela claque do Boavista, por suspeitas de, em setembro passado, durante a deslocação do clube aos Açores, terem espancado cinco funcionários de um restaurante, que destruíram parcialmente.

Aos suspeitos, três em prisão preventiva e dois sujeitos a apresentações às autoridades, são imputados cinco crimes de ofensa à integridade física qualificada e três de dano. Entre os arguidos sobressai um agente da PSP, já com cadastro e mais uma vez condenado este mês no Tribunal de Matosinhos, a nove meses de cadeia, por abuso de poder.

Segundo a acusação, o caso remonta à noite de 30 de agosto último, altura em que recém-chegados à ilha de São Miguel para assistirem no dia seguinte ao jogo Santa Clara-Boavista, cinco elementos da claque boavisteira foram jantar ao restaurante Rei dos Frangos, em Ponta Delgada.

Os homens em causa, Nuno Fonseca, conhecido por "Sousa", líder dos "Panteras Negras", e os seus seguidores Hugo Silva, João Melo, João Caetano e Horácio Garcez - agente da PSP na esquadra de Custóias (Matosinhos), várias vezes condenado, nomeadamente por crimes de prevaricação, denegação de justiça e abuso de poder - estariam há pouco tempo à mesa, quando um deles, Hugo, se levantou para ir reclamar por uma alegada demora no serviço.

O funcionário informou-o de que "estavam prestes a ser servidos", resposta que não agradou a Hugo que, "sem nada que o fizesse prever", agrediu com "dois fortes socos" o empregado. Ao verem isto, Melo, Caetano e o polícia Garcez correram para "ajudar" nas agressões ao funcionário que, já no chão, recebeu mais murros e pontapés.

Clientes não reagiram

As dezenas de clientes que àquela hora se encontravam no restaurante não ousaram intervir. Coube a outro funcionário rogar para que deixassem o colega em paz. A ousadia valeu-lhe tratamento igual, e quando tentou fugir para a cozinha, foi perseguido e arrastado, acabando "projetado de cabeça" contra o chão. Deu então uma pancada violenta que o fez perder os sentidos, facto que, diz o MP, não demoveu os agressores, que continuaram a esmurrá-lo, arrancando-lhe os óculos a pontapé.

A cena terá sido tão brutal, que uma jovem funcionária entrou em cena para suplicar que parassem. Responderam-lhe a soco, derrubando-a. A seguir, outra mulher, também empregada, surgiu dizendo que iria chamar a polícia. Não viu as autoridades a chegar porque, tal como à colega mais jovem, feriram-lhe os olhos a murro. E depois outro funcionário, o quinto. O patrão estava ausente.

Os alegados agressores que, segundo o MP, tinham andado toda a tarde a beber álcool, abandonaram o local com a ameaça de que regressariam no dia seguinte. Para trás, deixaram cinco pessoas à espera de ambulância - foram todos para o hospital - e um rasto de sangue e destruição (móveis, louças e equipamento informático), que obrigou ao encerramento temporário do local.

Os suspeitos foram detidos dois dias depois, quando se preparavam para embarcar no avião de regresso ao Porto.

Saiba mais

Três na prisão

Apresentados ao juiz de instrução criminal de Ponta Delgada, o líder da claque e outros dois arguidos ficaram em prisão preventiva, numa cadeia de São Miguel, onde ainda se encontram. Outros dois arguidos ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades. A medida foi justificada pelo perigo de fuga e antecedentes criminais.

Condenação

Um dos detidos, que veio a ser libertado, é agente da PSP na esquadra de Custóias (Matosinhos). Para ele e para outro dos alegados agressores, o magistrado considerou suficiente a sujeição a apresentações periódicas às autoridades. Recentemente, foi condenado por abuso de poder, num caso de detenção de um homem, em que deixou a filha deste, bebé, sozinha num carro.

Defesa considera excessiva prisão preventiva do líder há quatro meses

Manuel José Mendes, advogado do líder dos "Panteras Negras", além de contestar a prisão preventiva desde há quatro meses, que considera "excessiva" para dois dos arguidos, e "injusta" para o líder da claque - "não estava presente quando começou a zaragata e o próprio senhor juiz reconheceu que ele lhe pôs fim, com um gesto dos braços em "T"" - não compreende a acusação, cuja leitura permite concluir pela "ausência de causalidade entre os factos descritos e a conclusão extraída". E dá o exemplo de o MP atribuir o início das agressões a uma ação "de surpresa", para depois concluir que os arguidos "agiram em conjugação de esforços e obedecendo a plano". O causídico vai requerer a abertura de instrução, para tentar evitar a ida do caso a julgamento.