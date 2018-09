Memphis Depay perde 1,5 milhões de euros em assalto enquanto jogava pelo Lyon

JN Hoje às 18:23 Facebook

O futebolista holandês do Lyon Memphis Depay foi assaltado nesta sexta-feira, enquanto jogava pela sua equipa, na derrota em casa com o Nice, por 0-1. Prejuízos do jogador contabilizam-se em cerca de 1,5 milhões de euros.

As perdas reportam a várias joias, relógios e outros itens de luxo, num assalto que decorreu durante o jogo da equipa do Lyon, nesta sexta-feira, para a liga francesa de futebol.

"Está triste, obviamente, porque tinha muitos dos seus pertences em casa. Vamos dar-lhe todo o apoio, bem como todos os jogadores, quer seja no campo humano como no financeiro", disse este sábado o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, em conferência de imprensa.

O holandês, que tem brilhado ao serviço do Lyon, com 25 golos em 56 jogos para o campeonato, foi aconselhado a instalar "alarmes e ter cuidado com quem se associa" pelo líder do clube.

"A polícia está no caso, estiveram lá toda a noite. Já tiraram impressões digitais e parece existir uma correspondência positiva. Também há câmaras, por isso devemos ter mais notícias em breve", concluiu.