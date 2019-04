Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:48 Facebook

Tiago, o menino de 11 anos que escreveu uma carta a pedir desculpa ao árbitro depois de o ter insultado no final de um jogo de futebol de 7, reencontrou-se com Ricardo Ramos, juiz que lhe deu a ordem de expulsão. E, agora pessoalmente, o jogador dos benjamins do Grupo Desportivo de Samora Correia voltou a pedir desculpa: "Descontrolei-me mas espero que aceite o meu pedido de desculpa".

Veja o momento: