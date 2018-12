Juventus vence Sampdoria com dois golos de Cristiano Ronaldo

Hoje às 11:44, atualizado às 13:23 Facebook

A Juventus venceu, este sábado, a Sampdoria por 2-1, com Cristiano Ronaldo a bisar.

O português não perdeu tempo e, ainda antes do segundo minuto de jogo entre a Juventus e a Sampdoria, inaugurou o marcador, com aquele que foi o 13.º golo do português na Serie A. Um passe em profundidade do argentino Paulo Dybala e um remate cruzado de Ronaldo culminaram no 1-0.

Aos 33 minutos, Fabio Quagliarella deu o empate à Sampdoria mas, meia hora depois CR7 repôs a vantagem da Juve, com um golo de penálti (2-1), o 14.º em 19 partidas.

Aos 90 minutos, Riccardo Saponara fez o 2-2 em Turim, mas o árbitro anulou o golo, devolvendo a vitória à equipa da casa.