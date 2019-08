Mercado fecha em Inglaterra sem negócio por Bruno Fernandes

Hoje às 22:21, atualizado às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O mercado fechou em terras de Sua Majestade, às 17 horas desta quinta-feira, sem que Manchester United e Sporting tivessem chegado a acordo para a transferência do internacional português Bruno Fernandes.

Mas não foi só com o clube português que os reds não conseguiram fazer negócio no último dia possível em Inglaterra. Também viram abortar o entendimento com a Juventus para a contratação do avançado croata Mandzukic. Em contrapartida amealharam cerca de 80 milhões de euros com a venda do avançado belga Lukaku aos italianos do Inter de Milão.

Arsenal: O central brasileiro David Luiz, 32 anos, continua em Londres, mas agora noutro clube, já que se transferiu do Chelsea para os "gunners", por 8,7 milhões de euros.

Wolverhnampto: A equipa comandada por Nuno Espírito Santo contratou o médio Meritan Shabani, de 20 anos, aos alemães do Bayern Munique. O jogador assinou um vínculo de três anos e vai jogar pelos sub-23.

Hull City: O médio português Leonardo da Silva Lopes, 20 anos, assinou contrato válido por três épocas, com mais uma de opção e chega proveniente do Wigan.

Leicester: O médio belga Dennis Praet, de 25 anos, ingressa na Liga Inglesa vindo dos italianos da Sampdoria, e rubricou vínculo para as próximas cinco temporadas.

West Bromwich: O médio ofensivo luso-brasileiro Matheus Pereira foi emprestado pelo Sporting ao clube britânico por uma temporada, mas com opção de compra, num negócio que poderá render aos leões cerca de 10 milhões de euros.

Belenenses SAD: O internacional nigeriano Chima Akas, 25 anos, é reforço dos azuis para a defesa, podendo jogar tanto a central como a lateral esquerdo. O jogador chega proveniente dos suecos do Kalmar.