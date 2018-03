Messi abate Chelsea

Hoje às 21:47 Facebook

Dois golos no jogo desta quarta-feira e cem remates certeiros na Liga dos Campeões. Sorte a do Barcelona. Azar nítido do Chelsea. O campeão inglês foi vergado (3-0) e eliminado pelo génio de "La Pulga".

Os cerca de 90 mil espectadores que encheram o Nou Camp e os muitos milhões que viram o desafio pela TV não demoraram a ver a tendência da eliminatória. Ao terceiro minuto de jogo, o Barça já ganhava por 1-0, com um golo do inevitável Lionel Messi, que também contou com a colaboração do guarda-redes do Chelsea. O belga Courtois levou com a bola entra as pernas.

Os catalães já tinham entrado em jogo com a vantagem do empate (1-1) obtido em Londres e ficaram ainda mais à vontade com o quinto golo do astro argentino nesta edição do torneio.

O mesmo Messi havia de estar na origem do 2-0. Numa brilhante jogada, a solo, "La Pulga" serviu o golo a Dembelé e praticamente sentenciou a eliminatória. O Chelsea foi abatido em 20 minutos. O campeão inglês ainda procurou reentrar na discussão da eliminatória, mas o resultado ainda não estava feito nem Messi tinha dado a última palavra. Noutra brilhante jogada, o craque argentino disparou para 3-0 e faturou, nesse momento (63 m) o centésimo golo da conta pessoal na Champions. Outra vez com "coxinhas" a Courtois...

Para que conste, no duelo perpétuo com Cristiano Ronaldo, o argentino aproximou-se a 18 golos do português, melhor marcador da história da Champions, com 118 tiros certeiros.

Bayern marcha sobre Istambul

Entretanto, também nesta quarta-feira, o Bayern confirmou o apuramento. O campeão da Alemanha, que já tinha vencido a primeira mão dos oitavos de final, em Munique, por 5-0, também fez questão de vencer em Istambul, por 3-1.

Com Ricardo Quaresma, mas sem Pepe, lesionado, e também com uma equipa de segundas escolhas, o gigante turco ainda tentou defender a honra, mas foi novamente dominado. Thiago Alcântara fez o primeiro golo do Bayern (18 m) e o turco Gokhan Gonul marcou ainda mais a tendência, ao fazer, na própria baliza, o segundo golo dos germânicos.

O Besiktas ainda reduziu a desvantagem, com um golo de Wagner Love (59), mas outro Wagner, Sandro Wagner, atacante do Bayern, fechou as contas em 3-1 (84 m).

Além do Barcelona e do Bayern, estão apuradas mais seis equipas: A saber: Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Sevilha, Roma e Bayern.

O sorteio dos quartos-de-final será realizado na sexta-feira, em Nyon, na Suíça.