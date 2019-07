Messi alvo de tentativa de agressão em Ibiza

Hoje às 13:50 Facebook

O argentino Leonel Messi terá sido alvo, na passada noite, de uma tentativa de agressão por parte de um homem numa discoteca em Ibiza, uma situações que foi prontamente controlada pelos seguranças do espaço

A noite era de festa para o avançado argentino, que, juntamente com a mulher Antonella Roccuzzo, se reuniu num famoso espaço noturno em Ibiza com vários colegas e ex-colegas do Barcelona, como o uruguaio Luis Suarez e os espanhóis Jordi Alba e Cesc Fàbregas e respetivas companheiras para se divertirem um pouco antes do regresso aos treinos nos clubes.

E as primeiras imagens e vídeos que foram sendo partilhadas nas redes sociais pelos convivas, mostravam os jogadores num ambiente descontraído e bastante alegre. Contudo, a noite terminou abruptamente para o número 10 do emblema catalão, ao, alegadamente, ser vítima de uma tentativa de agressão por parte de um homem, que não foi identificado.

O jogador ainda terá tentado reagir, acabando por abandonar a discoteca escoltado pelos seguranças e acompanhado pela mulher.