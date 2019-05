Messi "apertado" no aeroporto por adeptos do Barcelona

Hoje às 12:44 Facebook

Foi o grande impulsionador do jogo em Barcelona, marcando dois dos três golos com que os catalães despacharam o Liverpool. Mas em Anfield, Messi não evitou o pesadelo da eliminação e acabou por ser o alvo da contestação dos adeptos.

O capitão do Barcelona perdeu o autocarro que transportou a equipa do Barcelona, de Anfield para o aeroporto, por ter sido sujeito a um controlo antidoping. Como se não bastasse ter ficado sozinho no estádio onde havia sido eliminado da Liga dos Campeões, Lionel Messi ainda teve que levar com a ira de alguns adeptos do Barcelona, quando chegou à zona de controlo de segurança do aeroporto.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", um reduzido grupo de adeptos foi pedir explicações ao argentino pela amarga derrota frente ao Liverpool. Ainda de acordo com a mesma publicação, o confronto não ganhou outras proporções, devido à intervenção de Pepe Costa, diretor que acompanhava o avançado.

Em contrapartida, ao aperceberem-se da confusão, outros adeptos entenderam aplaudir Messi, ilibando-o assim das culpas pela derrapagem do Barcelona na Liga dos Campeões.