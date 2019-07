Messi arrisca suspensão até dois anos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Lionel Messi arrisca uma suspensão por parte da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) depois de ter deixado duras críticas à arbitragem e feito acusações de corrupção. Castigo pode ir até aos dois anos.

Lionel Messi foi um dos protagonistas da Copa América mas não pelos melhores motivos. O craque argentino deixou duras críticas à arbitragem e à CONMEBOL, arriscando agora um castigo que pode ir até aos dois anos.

Tudo começou no jogo das meias-finais, frente ao Brasil. A seleção canarinha venceu por 2-0 e no final do encontro, Messi não foi meigo nas palavras, acusando o Brasil de controlar a Confederação: "Tivemos oportunidades, mas não tive a sorte de conseguir marcar. E a arbitragem também foi uma coisa de loucos. Foi tudo a favor deles e isso vai-nos perturbando. Tinham de olhar melhor para a questão da arbitragem, mas como é o Brasil e o Brasil controla tudo na CONMEBOL, é complicado que façam algo", atirou.

Seguiu-se o duelo com o Chile, de atribuição ao terceiro e quarto lugares. A seleção albiceleste venceu, por 2-1, num jogo em que Messi foi expulso. Terminado o encontro, o atleta recusou receber a medalha e deixou mais críticas à confederação. "Não temos de fazer parte desta corrupção, desta falta de respeito de toda a Copa América. Estávamos a mais. A corrupção, os árbitros e tudo isto não permite que as pessoas participem no futebol, no espetáculo, e arruína-o".

A CONMEBOL considerou as acusações do craque "inaceitáveis" e, caso decida colocar um processo disciplinar, Messi poderá enfrentar uma suspensão até dois anos, falhando a Copa América 2020 e a qualificação para o Mundial 2022. Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina, recusou-se até a comentar as polémicas declarações por essa mesma razão: "Não posso falar porque me podem castigar por dois anos", disse.