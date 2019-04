Messi combalido mas sem lesão grave

Hoje às 17:58, atualizado às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado do Barcelona fez exames esta quinta-feira, que não revelaram qualquer fratura no nariz.

O choque sofrido por Lionel Messi com o central Chris Smalling, do Manchester United, perto do intervalo do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, realizado na quarta-feira em Old Trafford, não resultou em lesão grave para o internacional argentino.

O craque do Barcelona, que jogou o resto da partida com fortes dores, submeteu-se a exames médicos, já na Catalunha, e não foi descoberta qualquer fratura no nariz, nem na face.

Messi está, por isso, apto para defrontar o Huesca, este sábado, em mais uma jornada do campeonato espanhol, e também pode defrontar o United na segunda mão da eliminatória da Champions, agendada para a próxima terça-feira, no Camp Nou