Messi comenta demissão de Zidane e possível saída de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi comentou, em entrevista ao jornal catalão "Mundo Deportivo", a possibilidade de saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid e a demissão do treinador Zidane.

"Não sei o que lhe terá passado pela cabeça", começa por dizer Messi. "Certamente terá os seus motivos e são decisões pessoais. Mas não posso opinar mais, porque não sei o que pensa", explica o argentino sobre as palavras de Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões.

Há cada vez mais notícias que dão conta do descontentamento de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, onde joga desde 2009, sendo até especulada uma possível saída do clube.

Já em relação à demissão de Zidane, treinador daquele clube, Messi mostrou-se espantado. "Surpreendeu-me porque não estava à espera. Também terá as suas razões. A verdade é que não sei o que terá acontecido, mas também é bom ter saído da forma que saiu, depois de ganhar praticamente tudo", comenta o jogador do Barcelona.

Zinedine Zidane anunciou na quinta-feira passada que vai deixar o comando técnico do Real Madrid.