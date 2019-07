Messi desmente problemas numa discoteca em Ibiza

Hoje às 12:06 Facebook

O avançado argentino Lionel Messi utilizou as redes sociais para negar que tenha sido alvo de qualquer tentativa de agressão numa discoteca em Ibiza, na passada noite de domingo.

A estrela do Barcelona, que passa os últimos dias de férias em Ibiza, desmentiu numa mensagem publicada na página oficial que tem na rede social Instagram, ter havido qualquer problema no espaço noturno em que esteve no domingo à noite com a mulher Antonela Roccuzzo e vários companheiros do clube catalão.

Durante o dia de segunda-feira foram colocados a circular vários vídeos em que se vê o avançado a ser escoltado por segurança à saída da discoteca, tendo sido avançado que teria sido alvo de uma alegada tentativa de agressão. O que, pelas palavras do próprio astro argentino, está longe de ser verdade.

"Grande noite ontem [domingo] em Ibiza com amigos. Já nos falta menos para voltar... E não dêem bola a qualquer coisa que tenham lido por aí que não tem nada a ver com a realidade, foi tudo genial ontem à noite e todo o mundo nos tratou de forma incrível, como sempre!", escreveu o jogador numa foto em que se vê o grupo todo reunido, acrescentando um 'hashtag' com as palavras "fake news" (notícias falsas).