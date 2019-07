Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonel Messi e Gary Medel foram expulsos este sábado no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares da Copa América. Aos 37 minutos, já com a Argentina a vencer o Chile por 2-0, com golos de Aguero e Dybala, os atletas desentenderam-se e receberam ordem de expulsão.

Veja o lance: