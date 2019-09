Vídeo mostra Messi nos primórdios do génio

Hoje às 20:34 Facebook

Messi como raramente se viu, num vídeo dos primórdios do craque, ainda lá na Argentina, antes de ingressar no Barcelona. "La Pulga" tinha uns 10 anos e já não enganava ninguém.

"O retrato do artista como um jovem", lê-se no Twitter do Newell's. Mais do que documentalismo, o vídeo recuperado e difundido pelo primeiro clube de Lionel Messi é uma peça arqueológica da carreira do jogador. Eis um filme de grande estimação, como preciosas são as fintas, os passes, os remates e todo o sortido de truques plásticos do pequeno genial, ainda num campo do velho futebol, à moda antiga.