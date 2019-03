Messi perde as estribeiras numa rádio argentina

Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Estrela do Barcelona explodiu em declarações a uma estação radiofónica, quando questionado sobre o mau ambiente na seleção da Argentina.

"Tornou-se um hábito inventar coisas sobre mim. Nada me surpreende, mas as pessoas acreditam nessas mentiras e isso é que me irrita", disse Leo Messi, à rádio "94.7 Club Octubre", explodindo a seguir. "Dizem que o meu pai tem poder para fazer coisas na federação. A minha família é que sofre. Tenho irmãos e amigos que sofrem por causa do que se diz. Qualquer um fala o que lhe apetece, as pessoas acreditam e depois eu é que sou o filho da p...".

Numa entrevista que surpreende pelo tom do avançado, que raramente fala à imprensa, muito menos com este tipo de discurso, Messi revelou que até o filho já lhe falou sobre os problemas da seleção. "Eu quero ganhar com a seleção e vou jogar todas as provas importantes. Muita gente me disse para não regressar. Até o meu filho me perguntou por que é me estão a ' matar' na Argentina".

Mais calmo, o astro do Barça disse ainda ter consciência de que o reinado no topo do futebol mundial vai acabar em breve, elencando os jogadores que lhe podem suceder como melhores do Mundo: "Neymar, Mbappé, Hazard. Suárez, Aguero. Cristiano sai comigo da lista".