Messi supera Ronaldo como desportista mais bem pago

De acordo com a revista "Forbes", jogador do Barcelona ganha mais de 110 milhões de euros entre salários e patrocínios. Neymar completa o pódio.

Lionel Messi aparece no lugar mais alto do pódio no ranking da revista "Forbes" dos desportistas mais bem pagos do Mundo e supera Cristiano Ronaldo e Neymar.

De acordo com a informação, o jogador do Barcelona tem receitas no valor de 112 milhões de euros (127 milhões de dólares), mais 16 milhões do que Cristiano Ronaldo, o segundo desportivas mais bem pago do Mundo. Curiosamente, o terceiro lugar é para outro futebolista: entre salários e patrocínios, Neymar ganha qualquer coisa como 93 milhões.

O boxista Canelo Alvarez é o primeiro não-futebolista a surgir na lista (83 milhões), à frente do tenista Roger Federer e das estrelas das NBA LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, o 10.º na lista.