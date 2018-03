JN Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Expressões invulgares do treinador português inspiram o Swansea a criar camisolas em campanha de luta contra o cancro.

O êxito mediático das conferências de imprensa de Carlos Carvalhal desde que chegou ao Swansea e as inusitadas expressões com que tem surpreendido os adeptos ingleses, muitas das quais adaptadas de velhos ditos do "futebolês", acabam de levar à criação de uma coleção de camisolas. Desde ontem, estão à venda no site oficial do clube galês t-shirts estampadas com as metáforas usadas pelo treinador português, numa iniciativa cujas receitas reverterão para a luta contra o cancro da próstata.

"We put all the meat on the barbecue [pusemos toda a carne no assador]" e"If one swan falls, another begins to fly [se um cisne cair, outro começará a voar]" são duas das frases usadas por Carvalhal nos últimos meses que foram colocadas nas t-shirts, tal como a famosa referência ao Fórmula 1 nas ruas de Londres, utilizada pelo técnico para descrever o Liverpool e a melhor forma de travar a equipa de Anfield.

As camisolas estão à venda por 12,99 libras, aproximadamente 15 euros, e o Swansea fez ainda um vídeo promocional, no qual se vê o próprio Carvalhal a estampar as t-shirts e a distribuí-las pelos jogadores no balneário do Swansea.

Recorde-se que o treinador português chegou ao clube de Gales há três meses, quando a equipa ocupava o último lugar da Premier League, já distante da linha de água, mas desde então conseguiu uma série de resultados positivos que permitiram ao Swansea subir ao 14.º posto. O sucesso desportivo, que ainda não está consumado, pois a zona de descida continua por perto, tem sido acompanhado de muito fulgor mediático. Ficou famosa a distribuição de pastéis de nata na sala de imprensa por Carvalhal, que ontem voltou a oferecer bolo aos jornalistas ingleses.