Metro de Lisboa fecha quatro estações por causa do futebol

Os eventuais festejos previstos no Marquês de Pombal, este sábado, caso o Benfica conquiste o título, obrigam o Metropolitano de Lisboa, por questões de segurança e em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, a proceder ao encerramento das estações Marquês de Pombal, Parque, Picoas e Avenida, a partir das 19 horas, situação que se prevê possa vir a manter-se até ao final da exploração.

"Face ao elevado número de passageiros previstos, poderão verificar-se, igualmente, algumas perturbações no serviço de exploração e originar uma diminuição da frequência dos comboios e o consequente aumento dos tempos de espera", assinala o Metropolitano de Lisboa, apelando para que os clientes "não viajem com objetos que possam prejudicar a normal entrada e saída dos passageiros nas estações", e aconselhando, ainda, "especiais cuidados para os clientes que se façam acompanhar de crianças e/ou pessoas de mobilidade reduzida".

"Tratar-se-á de uma situação anómala que transcende ao Metropolitano de Lisboa, que envidará todos os esforços no sentido de repor, com a maior brevidade que lhe for possível, a normalidade do serviço público de transporte nas condições de exploração e segurança habitualmente prestadas, mantendo os habituais padrões de qualidade e assegurando a sua importância como operador de transporte estruturante para a mobilidade na área metropolitano de Lisboa", pode ler-se, ainda, num comunicado divulgado neste sexta-feira, por aquela empresa.