"Mexeram com quem não deviam", César Boaventura para Francisco J. Marques

Ontem às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário de futebolistas César Boaventura respondeu esta quarta-feira às acusações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, que disse que o agente "obviamente estava a trabalhar para o Benfica".

César Boaventura utilizou a rede social Facebook para escrever um texto dirigido a J. Marques, que pode ler aqui na íntegra:

"Só para deixar uma informação ao maior mentiroso, do futebol Portugues.



Até ao julgamento de ontem, nunca eu tinha estado pessoalmente com o Cássio, nunca eu tive o número de telemóvel do Cássio e nunca tinha falado com o Cássio. Daí ser fácil saber que não estou em nenhuma escuta telefônica da polícia judiciária com o Cassio! Mais remeto para tribunal com as respectivas queixas crime.



Mas já agora pode contar a história do Feirense vs Rio Ave, qual o jogador do Rio Ave que não está em nenhum processo estava a fazer de intermediário na ligação ao Rio Ave e quem eram os corruptores. Um dia destes eu entrego a PJ os nomes, quem recebeu 15.000€ e quem foi que pagou, só estou a espera de mais provas concretas para vos enterrar, mexeram com quem não deviam."

No programa "Universo Porto da Bancada" de terça-feira, Francisco J. Marques tinha dito que César Boaventura "obviamente estava a trabalhar para o Benfica". "Ele ter-se-á apresentado mandatado pelo Luís Filipe Vieira e terá chegado a fazer uma oferta de 250 mil euros para o Cássio aceder às pretensões dele, que eram facilitar a vitória do Benfica. Fica muito evidente que estamos perante casos de corrupção, tentativa de corrupção de índole desportiva", acusou o diretor de comunicação do F. C. Porto.