México tira Corona à pré-época do F. C. Porto

Hoje às 21:42, atualizado às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A escala do "El Tri" mexicano ainda não foi divulgada, mas é quase certo que Jesus Corona será convocado para a "Gold Cup" e que falhará, pelo menos, o arranque da pré-época dos dragões, para 2019/20.

O F. C. Porto deverá iniciar os treinos de preparação para a temporada 2019-20 lá para a primeira semana de julho, precisamente na altura em que a seleção do México, apontada com uma dos principais favoritas à conquista da Gold Cup, ainda deverá estar envolvida no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 7 de julho.

O argentino Tata Martino, selecionador de "El Tri", divulga a lista de convocados na segunda-feira e tudo indica que o atacante do F. C. Porto fará parte da expedição aos "States".

"Jesus está muito feliz por voltar à seleção, onde não esteve em determinado momento, devido a uma lesão. Mas ele conversou telefonicamente com Gerardo Martino e agora a decisão se é convocado ou não é da equipa técnica", disse à "Televisa" o empresário do futebolista, Matías Bunge.

O agente do extremo do F. C. Porto disse, ainda, não estar previsto qualquer negócio com jogador neste verão. "Ele acaba de renovar contrato com o F. C. Porto por mais três anos e a ideia passa por ele ficar no Porto. Ele está muito contente", disse Bunge.