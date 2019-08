Mexidas no "onze" do Braga

Hoje às 17:08, atualizado às 17:12 Facebook

A lesão do central Pablo obrigou o treinador Ricardo Sá Pinto a mexer no "onze" titular do Braga que defronta, esta tarde de quinta-feira, pelas 18.15 horas, o Spartak Moscovo, na Rússia, com o compatriota Tormena a substituí-lo na defesa. Já no meio-campo, Fransérgio dá lugar a Novais.

De resto, o técnico repete as escolhas feitas para o encontro da primeira mão, na cidade dos Arcebispos, que os minhotos venceram por 1-0, com golo de Ricardo Horta, aos 74 minutos.

A partida da segunda mão, a ter lugar no Estádio do Spartak Moscovo, na capital russa, será dirigida pelo italiano Davide Massa, que terá como auxiliares Fabiano Preti e Stefano Alassio.

Eis os dois "onzes":

Spartak Moscovo: Maksimenko; Eschenko, Gigot, Dzhikiya e Ayrton; Gulyev, Schurrle e Zobnin; Z. Bakaev, Mirzov e Ponce

Treinador: Oleg Kononov

Suplentes: Rebrov, Rasskazov, S. Bakaev, Melgarejo, Kutepov, Ananidze e Umyarov

Braga: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Tormena e Sequeira; Palhinha e André Horta; Wilson Eduardo, Novais e Ricardo Horta; Paulinho

Treinador: Sá Pinto

Suplentes: Eduardo, Lucas, Claudemir, Fransérgio, Trincão, Galeno e Hassan