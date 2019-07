Micah Downs de saída do Benfica por pedir muito dinheiro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:57 Facebook

O Benfica anunciou esta sexta-feira que o basquetebolista norte-americano Micah Downs está de saída devido às exigências financeiras do jogador.

Micah Downs, de 32 anos, está de saída do Benfica. O clube encarnado anunciou esta sexta-feira que não chegou a acordo com o jogador para a renovação de contrato, dadas as exigências financeiras do jogador: "O basquetebolista informou que tencionava jogar numa liga mais mediática, solicitando para permanecer um vencimento que está fora da realidade do Clube no universo das modalidades", pode ler-se em comunicado.

O basquetebolista chegou ao Benfica na época passada e disputou 48 jogos.