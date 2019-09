Michael Schumacher internado para fazer tratamento em Paris

Hoje às 21:27 Facebook

O ex-piloto de Fórmula 1 continua a recuperar de um acidente de esqui, em dezembro de 2013, que o tem afastado da vida pública.

Michael Schumacher está no Hospital Georges-Pompidou a realizar tratamento.

De acordo com o jornal francês "Le Parisien", o ex-piloto de Fórmula 1 encontrar-se no departamento de cirurgia cardiovascular, ao que tudo indica para tratar ainda sequelas do acidente que sofreu há quase seis anos.

A mesma fonte adianta que o antigo piloto está registado na unidade hospitalar com um nome falso e que a cama onde se encontra está permanentemente tapada com um pano azul.

Schumacher está afastado da vida pública desde dezembro de 2013, depois de um grave acidente sofrido enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses. Desde então pouco de sabe sobre o estado do seu estado de saúde.