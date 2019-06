Miguel Albuquerque queixa-se de tentativas de agressão por parte dos adeptos do Benfica

JN Hoje às 23:23 Facebook

Na sequência do jogo Benfica-Sporting (4-3), este domingo, na Luz, para o playoff de futsal, o diretor sportinguista Miguel Albuquerque queixou-se de tentativas de agressão por parte dos adeptos benfiquistas e apelou à "mão firme da FPF" para castigar tais atos, nomeadamente a interdição do pavilhão dos encarnados.

"Aguardamos para perceber se a Federação Portuguesa de Futebol mantém mão firme quanto aos castigos depois de mais uma vergonhosa atuação dos grupos ilegais de adeptos do Benfica, que, para além de entoarem, insistentemente, cânticos alusivos à morte de dois adeptos do Sporting, interromperam o jogo uma mão cheia de vezes, atirando plásticos para a quadra. Não esquecer que o Pavilhão João Rocha foi punido com 4 jogos de castigo devido a cânticos homofóbicos", escreveu no Facebook.

Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, fala em tentativas de agressão no regresso da equipa do Sporting a Alvalade, após o jogo: "Quando pensávamos que nada mais nos podia surpreender, eis que nos deparamos com mais um ato de vandalismo de um tal grupo de adeptos ilegais, mas organizados, que se deslocaram até ao Estádio de Alvalade e à entrada no multidesportivo de Alvalade, tentaram agredir os nossos atletas!"